Oleksandr Kemkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kemkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kemkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kemkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kemkin 5 Ağustos 2002 tarihinde Melitopol, Zaporizhya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кемкін Олександр Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kemkin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFA yapmaktadır. Oleksandr Kemkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kemkin'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kemkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kemkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Kemkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kemkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

Oleksandr Kemkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kemkin şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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