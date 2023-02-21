İgor Gonchar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gonchar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Gonchar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Gonchar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Gonchar 10 Ocak 1993 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гончар Iгор Вікторович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Gonchar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. İgor Gonchar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Gonchar'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Gonchar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Gonchar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Gonchar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Gonchar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Khmelnytskyi

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar 3

28 Şubat 2014 yılında Shakhtar II

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında FK Senica

26 Ocak 2018 yılında Vorskla Poltava

3 Eylül 2018 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2019 yılında Vorskla Poltava

14 Ağustos 2019 yılında PFC Lviv

2 Ağustos 2020 yılında Alashkert

26 Ocak 2021 yılında Pyunik Erivan

20 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

İgor Gonchar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Gonchar şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

İgor Gonchar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.