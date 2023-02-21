Oleksandr Bandura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Bandura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Bandura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Bandura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksandr Bandura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Bandura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Bandura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Bandura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Bandura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Bandura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Bandura 30 Mayıs 1986 tarihinde Gamaliivka, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бандура Олександр Вікторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Bandura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Oleksandr Bandura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Bandura'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Bandura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Bandura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Bandura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Bandura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Spartak-Gorobyna

1 Ocak 2006 yılında Yavir

1 Temmuz 2006 yılında Spartak Sumy

1 Ocak 2007 yılında Yavir

1 Şubat 2008 yılında SK Tavriya

1 Temmuz 2009 yılında Krymteplytsya

31 Aralık 2009 yılında SK Tavriya

1 Ocak 2010 yılında Krymteplytsya

1 Ocak 2011 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2015 yılında Stal D.

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

29 Ocak 2020 yılında Rukh Lviv

2 Şubat 2022 yılında FK Minaj

Oleksandr Bandura kimdir

Oleksandr Bandura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Bandura şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zmina Sumy (2000-2003), SERZh Sumy (2003)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Bandura nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Tomas Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Rybka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Rybka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Smid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Smid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Smid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Smid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!