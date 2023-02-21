Oleksandr Bandura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Bandura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Bandura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Bandura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Bandura 30 Mayıs 1986 tarihinde Gamaliivka, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бандура Олександр Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Bandura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Oleksandr Bandura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Bandura'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Bandura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Bandura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Bandura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Bandura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Spartak-Gorobyna

1 Ocak 2006 yılında Yavir

1 Temmuz 2006 yılında Spartak Sumy

1 Ocak 2007 yılında Yavir

1 Şubat 2008 yılında SK Tavriya

1 Temmuz 2009 yılında Krymteplytsya

31 Aralık 2009 yılında SK Tavriya

1 Ocak 2010 yılında Krymteplytsya

1 Ocak 2011 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2015 yılında Stal D.

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

29 Ocak 2020 yılında Rukh Lviv

2 Şubat 2022 yılında FK Minaj

Oleksandr Bandura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Bandura şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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