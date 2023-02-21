German Penkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Penkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Penkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Penkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Penkov 26 Mayıs 1994 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пеньков Герман Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Penkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. German Penkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. German Penkov'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Penkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Penkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Penkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Penkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stal D.

6 Temmuz 2018 yılında Karpaty

26 Temmuz 2019 yılında Olimpik Donetsk

24 Ocak 2020 yılında PFC Lviv

1 Şubat 2021 yılında Pyunik Erivan

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

German Penkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Penkov şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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