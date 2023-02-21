Ruslan Palamar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Palamar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Palamar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Palamar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Palamar 9 Ağustos 1993 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Паламар Руслан Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Palamar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Ruslan Palamar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Palamar'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Palamar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/palamar93/

Ruslan Palamar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Palamar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Palamar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Palamar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Zhemchuzhyna O.

1 Temmuz 2018 yılında Balkany Zorya

23 Haziran 2020 yılında MFK Mykolaiv

5 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

22 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

Ruslan Palamar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Palamar şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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