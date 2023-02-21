İvan Trubochkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Trubochkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Trubochkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Trubochkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Trubochkin 17 Mart 1993 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Трубочкін Іван Валерійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Trubochkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. İvan Trubochkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Trubochkin'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Trubochkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Trubochkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Trubochkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Trubochkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

11 Ağustos 2016 yılında Umeå FC

30 Mart 2017 yılında Krumkachi

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2017 yılında Arsenal Kyiv

11 Temmuz 2018 yılında Chornomorets

26 Temmuz 2019 yılında Olimpik Donetsk

31 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Dinaz Vyshgorod

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Olimpik Donetsk

21 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

İvan Trubochkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Trubochkin şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Trubochkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zmina-Obolon Kyiv (2001-2003), Dynamo Kyiv (2003-2010)

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.