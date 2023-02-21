Vadym Vitenchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Vitenchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Vitenchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadym Vitenchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadym Vitenchuk 13 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вітенчук Вадим Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadym Vitenchuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Vadym Vitenchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vadym Vitenchuk'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vadym Vitenchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadym Vitenchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadym Vitenchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadym Vitenchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Oleksandriya II

20 Şubat 2019 yılında MFK Mykolaiv

22 Temmuz 2021 yılında FK Kramatorsk

22 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

Vadym Vitenchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadym Vitenchuk şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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