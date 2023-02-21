Danylo Golub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Golub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Golub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Golub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Golub 3 Temmuz 2003 tarihinde Vugledar, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Голуб Данило Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Golub Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFA yapmaktadır. Danylo Golub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo Golub'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danylo Golub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Golub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Golub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Golub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Ingulets U19

11 Şubat 2021 yılında Kolos U19

6 Ağustos 2021 yılında FK Minai U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

Danylo Golub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Golub şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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