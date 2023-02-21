Mihail Ghecev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Ghecev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Ghecev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Ghecev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Ghecev 5 Kasım 1997 tarihinde Leova şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Ghecev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Mihail Ghecev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mihail Ghecev'nin FK Minaj ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihail Ghecev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mmg_7/

Mihail Ghecev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Ghecev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Ghecev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Ghecev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında FC Petrocub

6 Mart 2019 yılında FC Sheriff

14 Şubat 2020 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2020 yılında FC Sheriff

19 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

18 Mart 2021 yılında Sfintul Gheor.

16 Temmuz 2021 yılında Veres Rivne

13 Mart 2022 yılında Sfintul Gheor.

30 Haziran 2022 yılında Veres Rivne

9 Eylül 2022 yılında Zimbru Chisinau

3 Şubat 2023 yılında FK Minaj

Mihail Ghecev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Ghecev şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihail Ghecev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Prut Leova

Moldova takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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