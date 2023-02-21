Mihail Ghecev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Ghecev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihail Ghecev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihail Ghecev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mihail Ghecev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Ghecev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihail Ghecev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Ghecev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Ghecev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Ghecev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Ghecev 5 Kasım 1997 tarihinde Leova şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Ghecev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Mihail Ghecev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mihail Ghecev'nin FK Minaj ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihail Ghecev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mmg_7/

Mihail Ghecev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Ghecev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihail Ghecev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Ghecev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında FC Petrocub

6 Mart 2019 yılında FC Sheriff

14 Şubat 2020 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2020 yılında FC Sheriff

19 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

18 Mart 2021 yılında Sfintul Gheor.

16 Temmuz 2021 yılında Veres Rivne

13 Mart 2022 yılında Sfintul Gheor.

30 Haziran 2022 yılında Veres Rivne

9 Eylül 2022 yılında Zimbru Chisinau

3 Şubat 2023 yılında FK Minaj

Mihail Ghecev kimdir

Mihail Ghecev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Ghecev şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Prut Leova

Mihail Ghecev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihail Ghecev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kane Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kane Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!