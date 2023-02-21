Anton Baydal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Baydal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Baydal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Baydal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Baydal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Baydal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Baydal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Baydal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Baydal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Baydal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Baydal 8 Şubat 2000 tarihinde Mariupol, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Байдал Антон Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Baydal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Anton Baydal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Baydal'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Baydal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Baydal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Baydal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Baydal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2017 yılında Ilyichivets U17

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol II

26 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

Anton Baydal kimdir

Anton Baydal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Baydal şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Azovstal Mariupol (2011), Shakhtar Donetsk (2013-2015), Azovstal Mariupol (2016), Skala Morshyn (2016), FK Mariupol (2017)

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Anton Baydal nereli

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