Oleksandr Melnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Melnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Melnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Melnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Melnyk 10 Şubat 2000 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мельник Олександр Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Melnyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Melnyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Melnyk'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Melnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Melnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Melnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Melnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

3 Ağustos 2018 yılında Arsenal Kyiv II

31 Aralık 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

21 Şubat 2019 yılında Oleksandriya II

30 Haziran 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Oleksandriya II

1 Temmuz 2020 yılında FK Oleksandriya

Oleksandr Melnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Melnyk şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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