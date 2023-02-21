Dmytro Nemchaninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Nemchaninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Nemchaninov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Nemchaninov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Nemchaninov 27 Ocak 1990 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Нємчанінов Дмитро Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Nemchaninov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Dmytro Nemchaninov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Nemchaninov'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Nemchaninov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Nemchaninov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Nemchaninov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Nemchaninov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Temmuz 2009 yılında Dnister

1 Ocak 2011 yılında Nyva Vinnytsya

1 Temmuz 2012 yılında Zirka

1 Temmuz 2013 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2015 yılında Chornomorets

28 Ocak 2016 yılında Olimpik Donetsk

17 Ağustos 2017 yılında KS Samara

12 Şubat 2018 yılında Olimpik Donetsk

31 Aralık 2018 yılında KS Samara

18 Ocak 2019 yılında Desna

24 Temmuz 2019 yılında Rukh Lviv

3 Mart 2020 yılında FC Nitra

24 Eylül 2020 yılında Veres Rivne

1 Ocak 2022 yılında Peremoga Dnipro

23 Mart 2022 yılında Fomat Martin

18 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

Dmytro Nemchaninov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Nemchaninov şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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