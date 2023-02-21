Oleg Vyshnevskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Vyshnevskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Vyshnevskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Vyshnevskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Vyshnevskyi 4 Ekim 1995 tarihinde Perechyn, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вишневський Олег Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Vyshnevskyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Vyshnevskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Vyshnevskyi'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Vyshnevskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Vyshnevskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Vyshnevskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Vyshnevskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2014 yılında Karp. Perechyn

23 Ağustos 2014 yılında Agrifop Stakcin

6 Mart 2015 yılında Snina

21 Ağustos 2018 yılında Kosice

31 Aralık 2018 yılında Snina

18 Ocak 2019 yılında Kosice

2 Mart 2021 yılında FK Uzhgorod

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

Oleg Vyshnevskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Vyshnevskyi şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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