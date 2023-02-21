Oleg Gorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Gorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Gorin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Gorin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Gorin 2 Şubat 2000 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Горін Олег Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Gorin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Oleg Gorin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Gorin'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Gorin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Gorin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Gorin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Gorin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PFK Lviv II

11 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia

5 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

Oleg Gorin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Gorin şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Gorin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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