Yegor Tverdokhlib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Tverdokhlib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Tverdokhlib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Tverdokhlib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Tverdokhlib 17 Aralık 2000 tarihinde Borova, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Твердохліб Єгор Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Tverdokhlib Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Yegor Tverdokhlib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Tverdokhlib'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yegor Tverdokhlib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Tverdokhlib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yegor Tverdokhlib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Tverdokhlib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2020 yılında Girnyk-Sport

13 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

Yegor Tverdokhlib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Tverdokhlib şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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