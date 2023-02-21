Yuriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Kravchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Kravchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Kravchuk 6 Nisan 1994 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравчук Юрій Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Kravchuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuriy Kravchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Kravchuk'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Kravchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Kravchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Kravchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Kravchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2012 yılında SKA Odessa

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

25 Mart 2014 yılında Energiya NK

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2015 yılında Zhemchuzhyna O.

21 Şubat 2017 yılında Girnyk-Sport

6 Şubat 2020 yılında PFC Lviv

10 Ocak 2021 yılında Girnyk-Sport

1 Mart 2021 yılında FK Metal

5 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2022 yılında Metalist

13 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

30 Haziran 2023 yılında Metalist

Yuriy Kravchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Kravchuk şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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