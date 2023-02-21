Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Kolomoets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Kolomoets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kolomoets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Kolomoets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Kolomoets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Kolomoets 22 Mart 1990 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коломоєць Юрій Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Kolomoets Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Yuriy Kolomoets, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Kolomoets'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Kolomoets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Kolomoets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Kolomoets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Kolomoets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kryvbas II

1 Temmuz 2008 yılında Naftovyk

31 Aralık 2008 yılında Kryvbas II

1 Ocak 2010 yılında Girnyk KR

28 Şubat 2013 yılında PFK Oleksandria

1 Ocak 2016 yılında Vorskla Poltava

12 Ocak 2017 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2017 yılında Vorskla Poltava

8 Şubat 2020 yılında FCI Levadia

1 Şubat 2021 yılında Istiqlol

9 Mart 2021 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2021 yılında FK Polissya

2 Şubat 2022 yılında FK Minaj

Yuriy Kolomoets kimdir

Yuriy Kolomoets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Kolomoets şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kryvbas Kryvyi Rig (2003-2004), Molod Poltava (2004), Kryvbas Kryvyi Rig (2004-2007)

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Yuriy Kolomoets nereli

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