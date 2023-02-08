Denival kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denival Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denival adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denival Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denival 1 Ağu 2000 tarihinde Girau do Ponciano şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Denival Tenório dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denival Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denival, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denival'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denival Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denival isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denival Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denival futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sport Recife

Denival Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denival şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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