Ronaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronaldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo 27 Haziran 1994 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronaldo Henrique Ferreira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Ronaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Ronaldo'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronaldoboyu ve yaşı kaç

Ronaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sport Recife

10 Temmuz 2017 yılında Ohod Al-Medina

8 Aralık 2017 yılında Sport Recife

1 Ocak 2018 yılında Ponte Preta

18 Temmuz 2018 yılında Sport Recife

24 Temmuz 2018 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2018 yılında Sport Recife

Ronaldo kimdir

Ronaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Club do Recife

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Ronaldo nereli

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