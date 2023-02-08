Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 2 Ocak 1988 tarihinde Cruzeiro do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Bulgaristan,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wanderson Cristaldo Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Wanderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Oeste FC-SP

1 Ağu 2013 yılında São Miguel EC

1 Eylül 2013 yılında Portuguesa

1 Mayıs 2014 yılında São Miguel EC

1 Temmuz 2014 yılında Ludogorets

4 Ağu 2022 yılında Sport Recife

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Wanderson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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