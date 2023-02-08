Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo 20 Kasım 1986 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Eduardo Santos Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edu.m02/

Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2008 yılında Duque de Caxias

1 Mayıs 2008 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2009 yılında CSA

1 Şubat 2009 yılında Guaratinguetá

1 Haziran 2009 yılında Confiança-SE

1 Ağu 2009 yılında River Plate-SE

1 Ocak 2010 yılında Confiança-SE

1 Mayıs 2010 yılında Joinville-SC

7 Ocak 2014 yılında Criciúma EC

6 Mart 2015 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2015 yılında Criciúma EC

25 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

21 Temmuz 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Atlético-PR

4 Ocak 2018 yılında Chapecoense

1 Ocak 2020 yılında Ceará SC

16 Nisan 2021 yılında América-MG

5 Ağu 2022 yılında Sport Recife

Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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