Dmitri Barkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Barkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Barkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Barkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Barkov 19 Haziran 1992 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Барков Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Barkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Barkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Barkov'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Barkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Barkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Barkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Barkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Piter

1 Ocak 2011 yılında Karelia

1 Temmuz 2013 yılında Tosno

4 Temmuz 2014 yılında FK Kaluga

20 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

7 Mayıs 2015 yılında JK Trans Narva

5 Mart 2017 yılında Istiqlol

8 Şubat 2018 yılında JK Trans Narva

4 Şubat 2019 yılında Khimki

1 Ağustos 2020 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Dmitri Barkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Barkov şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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