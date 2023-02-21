Dmitri Efremov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Efremov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Efremov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Efremov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Efremov 1 Nisan 1995 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ефремов Дмитрий Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Efremov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. Dmitri Efremov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Efremov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Efremov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efremovdmitry14/

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Dmitri Efremov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Efremov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitri Efremov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Efremov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında CSKA Moskova

31 Ağustos 2015 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Orenburg

30 Haziran 2018 yılında CSKA Moskova

18 Şubat 2020 yılında Ural

19 Şubat 2021 yılında KS Samara

1 Eylül 2021 yılında Akron Togliatti

9 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

Dmitri Efremov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Efremov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Efremov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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