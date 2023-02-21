Dmitri Samoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Samoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Samoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Samoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Samoilov 25 Eylül 1993 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самойлов Дмитрий Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Samoilov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Dmitri Samoilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Dmitri Samoilov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Samoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Samoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Samoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Samoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Energomash

1 Temmuz 2017 yılında Shinnik Yaroslav

Dmitri Samoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Samoilov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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