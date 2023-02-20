Dylan Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Mares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Mares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Mares 2 Kasım 1992 tarihinde Zionsville, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Dylan A. Mares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Mares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 27 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Mares'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Mares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DMares06

Dylan Mares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Mares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Mares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Mares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Cardinals

1 Mayıs 2012 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2012 yılında Cardinals

3 Ocak 2013 yılında Indiana Hoosier

12 Nisan 2014 yılında Indy Eleven

16 Ocak 2017 yılında Miami FC

1 Şubat 2018 yılında Miami FC 2

20 Ağustos 2018 yılında Indy Eleven

1 Aralık 2018 yılında Miami FC 2

16 Ocak 2019 yılında Miami FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2020 yılında El Paso

27 Aralık 2022 yılında Louisville City

Dylan Mares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Mares şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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