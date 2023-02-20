Sean Totsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Totsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Totsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Totsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Totsch 16 Eylül 1991 tarihinde Fargo, North Dakota şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sean William Totsch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Totsch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bridges Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 10 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sean Totsch'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Totsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Totsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Totsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Totsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2012 yılında NIU Huskies

1 Mayıs 2013 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2013 yılında NIU Huskies

1 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2015 yılında Rochester

10 Ocak 2017 yılında Louisville City

Sean Totsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Totsch şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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