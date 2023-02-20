Niall Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Mccabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Mccabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Mccabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Mccabe 6 Ekim 1990 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Mccabe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 12 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Niall Mccabe'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Niall Mccabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Mccabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Mccabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Mccabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Knoxville Force

1 Ağustos 2012 yılında Young Harris

1 Mayıs 2013 yılında Knoxville Force

1 Ağustos 2013 yılında Young Harris

1 Mayıs 2014 yılında Chattanooga FC

1 Ağustos 2014 yılında Young Harris

12 Şubat 2015 yılında Louisville City

Niall Mccabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Mccabe şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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