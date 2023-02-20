Tyler Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyler Gibson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyler Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Gibson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Gibson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Gibson 1 Aralık 1991 tarihinde Knoxville, Tennessee şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Mullins Gibson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Gibson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dierolf Rechtsanwälte AG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 14 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Tyler Gibson'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyler Gibson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Gibson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyler Gibson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Gibson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2015 yılında San Antonio

26 Ocak 2016 yılında Rayo OKC

31 Ocak 2017 yılında SF Deltas

21 Kasım 2017 yılında Cincinnati

5 Aralık 2018 yılında Indy Eleven

14 Aralık 2020 yılında Louisville City

Tyler Gibson kimdir

Tyler Gibson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Gibson şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Tyler Gibson nereli

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