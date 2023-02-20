Joshua Wynder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Wynder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Wynder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Wynder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Wynder 2 Mayıs 2005 tarihinde Louisville, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Liam Wynder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Wynder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 3 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Joshua Wynder'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Joshua Wynder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshuawynder/

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Joshua Wynder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Wynder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joshua Wynder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Wynder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Louisville City

2 Haziran 2021 yılında Lou City YA

3 Haziran 2021 yılında Louisville City

Joshua Wynder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Wynder şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Joshua Wynder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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