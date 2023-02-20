Cameron Lancaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Lancaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cameron Lancaster kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cameron Lancaster ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cameron Lancaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Lancaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cameron Lancaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Lancaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Lancaster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Lancaster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Lancaster 5 Kasım 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Paul Lancaster şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Lancaster Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cameron Lancaster'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cameron Lancaster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CameronPL

Cameron Lancaster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Lancaster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Cameron Lancaster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Lancaster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tottenham

22 Mart 2011 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2011 yılında Tottenham

31 Ağustos 2014 yılında Stevenage

7 Aralık 2014 yılında St. Albans City

26 Mart 2015 yılında Louisville City

20 Aralık 2018 yılında Nashville

21 Aralık 2018 yılında Nashville SC

30 Kasım 2019 yılında Nashville

6 Şubat 2020 yılında Louisville City

30 Kasım 2020 yılında Nashville

1 Ocak 2021 yılında Louisville City

Cameron Lancaster kimdir

Cameron Lancaster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Lancaster şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Cameron Lancaster nereli

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