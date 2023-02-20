Kyle Morton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Morton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyle Morton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyle Morton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyle Morton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Morton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyle Morton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Morton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Morton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Morton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Morton 31 Mart 1994 tarihinde West Chester, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Stuart Morton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Morton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Morton'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Morton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Morton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyle Morton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Morton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Madison Dukes

1 Mayıs 2015 yılında Reading United

1 Ağustos 2015 yılında Madison Dukes

1 Mayıs 2016 yılında Lehigh Valley

30 Haziran 2016 yılında Madison Dukes

1 Temmuz 2016 yılında OKC Energy U-23

1 Ağustos 2016 yılında Madison Dukes

7 Mart 2017 yılında Rochester

26 Ocak 2018 yılında Pittsburgh

22 Aralık 2019 yılında St. Louis FC

28 Ocak 2021 yılında Houston

9 Temmuz 2021 yılında Memphis 901

18 Ağustos 2021 yılında Houston

1 Ocak 2022 yılında Louisville City

Kyle Morton kimdir

Kyle Morton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Morton şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Kyle Morton nereli

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