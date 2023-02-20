Oscar Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jimenez 3 Kasım 1989 tarihinde Mount Vernon, Washington şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 15 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Jimenez'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2015 yılında Roughnecks FC

1 Ocak 2016 yılında Mississippi

15 Şubat 2017 yılında Louisville City

Oscar Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jimenez şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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