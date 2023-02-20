Manny Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manny Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manny Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manny Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manny Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manny Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manny Perez 19 Şubat 1999 tarihinde Garner, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Perez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manny Perez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manny Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Manny Perez'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Manny Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mannyP113

http://www.instagram.com/mannyperez33/

Manny Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manny Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Manny Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manny Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında NC State

31 Ocak 2019 yılında Celtic

1 Şubat 2019 yılında North Carolina

30 Kasım 2019 yılında Celtic

5 Şubat 2020 yılında North Carolina

30 Kasım 2020 yılında Celtic

26 Nisan 2021 yılında Portland

27 Nisan 2021 yılında Austin

31 Aralık 2021 yılında Portland

15 Şubat 2022 yılında Louisville City

Manny Perez kimdir

Manny Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manny Perez şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Manny Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manny Perez nereli

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