Amadou Dia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Dia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Dia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Dia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Dia 8 Haziran 1993 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Amadou Tidiane Dia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Dia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Amadou Dia'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Amadou Dia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amadou_it11/

Amadou Dia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadou Dia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadou Dia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Dia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Real Colorado

1 Ağustos 2014 yılında Clemson Tigers

15 Ocak 2015 yılında Kansas City

12 Temmuz 2016 yılında Montreal

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

9 Haziran 2017 yılında Arizona United

11 Ocak 2020 yılında Kansas City

14 Ocak 2022 yılında Louisville City

Amadou Dia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Dia şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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