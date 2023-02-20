Daniel Faundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Faundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Faundez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Faundez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Faundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Faundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Faundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Faundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Faundez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Faundez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Faundez 2 Şubat 1993 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Şili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Faundez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Faundez'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Faundez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Faundez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Faundez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Faundez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Bulldogs

19 Ağustos 2015 yılında Sounders FC 2

1 Mart 2020 yılında Orange County

22 Şubat 2022 yılında Louisville City

6 Nisan 2022 yılında Hailstorm FC

1 Mayıs 2022 yılında Louisville City

Daniel Faundez kimdir

Daniel Faundez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Faundez şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Faundez nereli

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