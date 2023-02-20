Elijah Wynder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Wynder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Wynder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Wynder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Wynder 10 Mart 2003 tarihinde Oldham County, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Wynder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 21 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Elijah Wynder'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Elijah Wynder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Wynder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elijah Wynder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Wynder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2019 yılında Louisville City

30 Kasım 2019 yılında Lou City YA

5 Şubat 2020 yılında Louisville City

30 Kasım 2020 yılında Lou City YA

21 Aralık 2020 yılında Louisville City

10 Şubat 2022 yılında FC Tucson

18 Temmuz 2022 yılında Louisville City

Elijah Wynder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Wynder şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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