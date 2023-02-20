Wesley Charpie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Charpie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Charpie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Charpie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Charpie 4 Kasım 1992 tarihinde Tarpon Springs, Florida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Andrew Charpie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Charpie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Wesley Charpie'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Wesley Charpie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Charpie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Charpie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Charpie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2014 yılında Reading United

1 Ağustos 2014 yılında SF Bulls

15 Ocak 2015 yılında Toronto

1 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2015 yılında Toronto FC II

22 Kasım 2016 yılında St. Louis FC

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

11 Nisan 2018 yılında J'ville Armada

1 Aralık 2018 yılında Memphis 901

25 Şubat 2020 yılında Louisville City

Wesley Charpie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Charpie şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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