Carlos Moguel Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moguel Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Moguel Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Moguel Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Moguel Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moguel Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Moguel Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moguel Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Moguel Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Moguel Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Moguel Jr 21 Haziran 2003 tarihinde Shelbyville, Kentucky şehrinde doğmuştur.  Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Moguel Jr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Moguel Jr 'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Moguel Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarlosMoguelJr

Carlos Moguel Jr  Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Moguel Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Moguel Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Moguel Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Louisville City

26 Eylül 2021 yılında Lou City YA

27 Eylül 2021 yılında Louisville City

Carlos Moguel Jr kimdir

Carlos Moguel Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Moguel Jr şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martha Layne Collins High School

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Carlos Moguel Jr nereli

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