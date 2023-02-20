Enoch Mushagalusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enoch Mushagalusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enoch Mushagalusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enoch Mushagalusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enoch Mushagalusa 13 Kasım 1999 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enoch Mushagalusa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Enoch Mushagalusa'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Enoch Mushagalusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enoch Mushagalusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enoch Mushagalusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enoch Mushagalusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2017 yılında SLCC Bruins

1 Mayıs 2018 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2018 yılında SLCC Bruins

1 Mayıs 2019 yılında Colorado Pride

1 Ağustos 2019 yılında SLCC Bruins

26 Şubat 2020 yılında Kansas City II

18 Ocak 2022 yılında Louisville City

Enoch Mushagalusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enoch Mushagalusa şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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