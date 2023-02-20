Rasmus Thellufsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Thellufsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Thellufsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Thellufsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Thellufsen 9 Ocak 1997 tarihinde Sæby şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Thellufsen Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Thellufsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Rasmus Thellufsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Thellufsen'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Thellufsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Thellufsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Thellufsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Thellufsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK

29 Ağustos 2019 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2020 yılında Aalborg BK

6 Eylül 2020 yılında Lyngby BK

31 Ocak 2023 yılında Louisville City

Rasmus Thellufsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Thellufsen şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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