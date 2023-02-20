Brian Ownby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ownby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ownby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ownby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ownby 16 Temmuz 1990 tarihinde Glen Allen, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brian Tyler Ownby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ownby Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 18 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Brian Ownby'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Ownby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Ownby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Ownby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ownby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Reading United

1 Ağustos 2011 yılında Virginia Cavs

12 Ocak 2012 yılında Houston

22 Mart 2013 yılında Richmond

1 Eylül 2013 yılında Houston

3 Nisan 2014 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2014 yılında Houston

9 Şubat 2015 yılında Richmond

18 Ocak 2017 yılında Louisville City

Brian Ownby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ownby şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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