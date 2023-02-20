Wilson Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Harris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilson Harris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilson Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Harris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Harris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Harris 28 Kasım 1999 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Wilson Israel Harris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Harris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Wilson Harris'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilson Harris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nosliwharris

http://www.instagram.com/nosliwharris/

Wilson Harris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson Harris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Wilson Harris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Harris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Seattle Academy

1 Temmuz 2016 yılında Real So Cal

1 Temmuz 2017 yılında Kansas Academy

28 Nisan 2018 yılında Swope Park

2 Temmuz 2018 yılında Kansas Academy

3 Temmuz 2018 yılında Swope Park

18 Mayıs 2019 yılında Kansas City

20 Mayıs 2019 yılında Swope Park

21 Ekim 2020 yılında Kansas City

3 Şubat 2022 yılında Louisville City

Wilson Harris kimdir

Wilson Harris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Harris şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Wilson Harris nereli

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