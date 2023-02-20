Paolo Del Piccolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Del Piccolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Del Piccolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Del Piccolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Del Piccolo 28 Mayıs 1991 tarihinde Wheat Ridge, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Paolo John Prince DelPiccolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Del Piccolo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Paolo Del Piccolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 2 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Paolo Del Piccolo'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo Del Piccolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pdp03

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Paolo Del Piccolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Del Piccolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Paolo Del Piccolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Del Piccolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Cardinals

17 Ocak 2013 yılında Montreal

22 Ocak 2013 yılında E. Frankfurt II

1 Temmuz 2013 yılında Montreal

25 Kasım 2013 yılında New England

10 Nisan 2014 yılında Arizona United

22 Ocak 2015 yılında Charlotte Ind.

2 Şubat 2016 yılında Louisville City

Paolo Del Piccolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Del Piccolo şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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