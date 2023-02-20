Ray Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ray Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ray Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ray Serrano 9 Mayıs 2002 tarihinde Moses Lake, Washington şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ray Serrano Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ray Serrano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Ray Serrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ray Serrano'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ray Serrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rayserrano80/

Ray Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ray Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ray Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ray Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında Sounders FC 2

26 Ocak 2022 yılında Louisville City

Ray Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ray Serrano şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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