Owen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Damm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Damm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Damm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Damm 22 Ağustos 2003 tarihinde Versailles, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Güney Kore uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Damm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Owen Damm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 21 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Owen Damm'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Owen Damm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Damm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owen Damm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Damm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Louisville City

30 Kasım 2021 yılında Lou City YA

21 Aralık 2021 yılında Louisville City

6 Nisan 2022 yılında Hailstorm FC

11 Mayıs 2022 yılında Louisville City

1 Haziran 2022 yılında Hailstorm FC

30 Kasım 2022 yılında Louisville City

Owen Damm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Damm şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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