Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Gonzalez 29 Ekim 1998 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge González Asensi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Gonzalez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Louisville City FC futbol takımında oynamaktadır. Louisville City FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Gonzalez'nin Louisville City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jorgegonas10

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Jorge Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Mercyhurst

1 Ocak 2017 yılında SIUE Cougars

1 Mayıs 2019 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2019 yılında SIUE Cougars

13 Ocak 2020 yılında LAFC

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2020 yılında Portland 2

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında Portland

3 Nisan 2021 yılında Louisville City

30 Kasım 2021 yılında Portland

10 Ocak 2022 yılında Louisville City

Jorge Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Gonzalez şuan Louisville City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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