Edwin Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Andres Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Andres Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Andres Lopez 30 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Andrés López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Andres Lopez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edwin Andres Lopez'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Andres Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Andres Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Andres Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Andres Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Tigres FC

Edwin Andres Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Andres Lopez şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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