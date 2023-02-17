Elisha Sam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elisha Sam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elisha Sam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elisha Sam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elisha Sam 31 Mart 1997 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Belçika,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Elisha Bruce Sam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elisha Sam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elisha Sam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elisha Sam'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elisha Sam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elisha Sam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elisha Sam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elisha Sam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U19

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

18 Temmuz 2017 yılında Hapoel Acre

1 Ocak 2018 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2018 yılında Hapoel Acre

31 Ağu 2018 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

31 Ağu 2020 yılında Notts County

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Elisha Sam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elisha Sam şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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