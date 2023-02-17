Yassin Gueroui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Gueroui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Gueroui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Gueroui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Gueroui 20 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Gueroui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassin Gueroui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yassin Gueroui'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassin Gueroui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassin Gueroui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassin Gueroui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Gueroui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KFC Verbr. Geel

1 Temmuz 2008 yılında Leopoldsburg

1 Temmuz 2012 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2014 yılında Lommel United

1 Temmuz 2018 yılında Mouloudia

7 Ağu 2018 yılında Patro Eisden

8 Ağu 2019 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2020 yılında Patro Eisden

Yassin Gueroui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Gueroui şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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