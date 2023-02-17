Niels Verburgh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Verburgh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niels Verburgh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niels Verburgh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niels Verburgh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Verburgh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Verburgh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niels Verburgh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niels Verburgh 31 Ocak 1998 tarihinde Brugge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Niels Geert Verburgh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niels Verburgh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Niels Verburgh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niels Verburgh'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niels Verburgh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nielsverburgh/

Niels Verburghboyu ve yaşı kaç

Niels Verburgh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niels Verburgh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Niels Verburgh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niels Verburgh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

31 Ocak 2018 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2018 yılında FC Brügge U21

3 Temmuz 2018 yılında Roda JC

1 Eylül 2020 yılında KSV Roeselare

1 Ekim 2020 yılında FC Knokke

1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Niels Verburgh kimdir

Niels Verburgh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niels Verburgh şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Brugge (-2015)

Niels Verburgh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Niels Verburgh nereli

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